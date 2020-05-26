İhsan Çaralan: AKP seçimden korkan bir parti haline geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs günü, seçim ve siyasi partiler yasalarının ‘Hemen değiştirilmesini’ isteyen bir çağrıyla ortaya çıktı.

AKP cenahı, ilk anda “Böyle bir gündemimiz yok” dese de, son yıllarda sıkça olduğu gibi, birkaç gün içinde ‘Bu konu bizim de gündemimizmiş’, hatta ‘Bu konuda çalışmalar yapıyormuşuz’a geldi!

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Ve öyle görünüyor ki, haziranda açılacak TBMM Genel Kurulunda ele alınacak konulardan biri de bu, siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılacak değişiklikler olacak!

Çünkü, bir zamanlar rakiplerini “Seçime giderim ha!” diye korkutan ve kamuoyunda, “AKP kazanmayacağı seçime girmez” duygusu uyandıracak kadar seçim kazanma kültü yaratan bir partiyken, şimdi artık AKP, seçimlerde katakulli yapan, seçim sonuçlarını kabul etmekte zorlanan, hatta seçimden korkan bir parti haline gelmiştir.

İhsan Çaralan’ın yazısı