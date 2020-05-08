İhsan Çaralan: AKP, muhalefeti ezmeyi ‘darbe önlemi’ diye meşrulaştıracak

Hiç kuşkusuz Erdoğan-AKP iktidarının ‘Gündemi değiştirme’ye de ‘mağduriyet edebiyatı’na da çok ihtiyacı vardır. Ama içinden geçilen dönemde asıl olarak AKP, attığı ve atmaya devam edeceği anlaşılan adımlara meşruiyet kazandırmak amacıyla muhalefeti ‘Darbe çağrısı yapmak’la suçluyor. Böylece Erdoğan ve yönetimi, baskı, yasaklar, muhalefeti ezme amaçlı her girişimini, ‘Darbeyi önleme önlemi’ olarak göstereceği meşru bir gerekçeye sahip olmayı amaçlıyor.

Bir baskı rejimini güçlendirmek istiyorsanız, şu sıra “Bize darbe yapılacaktı” gerekçesinden daha iyi bir gerekçe bulunmaz. Çoğunluğun buna inanması da gerekmez. Yandaşlara kurulan düzeni savunmak için malzeme sunsun yeter!

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İhsan Çaralan’ın yazısı