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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: AKP, muhalefet odağı gördüğü kadın mücadelesini ezmeyi gündemine almış görünüyor

Dolaylı yollardan amacına ulaşamayan AKP, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırıyı bu sefer doğrudan, İstanbul Sözleşmesi’ni de hedefe koyarak yapmak için harekete geçmiş bulunmaktadır. Tabii bu vesileyle bir muhalefet odağı olarak gördüğü kadın mücadelesini de pandemi koşullarından da yararlanarak ezmeyi gündemine almış görünmektedir.

Nitekim salı günü yapılan AKP MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler vererek Türkiye’nin de Sözleşme’den çekilmesi gerektiğini söylediği ve bunun için hazırlık yapılmasını istediği basına yansıdı.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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