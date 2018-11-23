İhsan Çaralan: AKP MHP’ye muhtaç

Elbette ki Bahçeli-Erdoğan arasındaki bu yeni ittifak aşaması, sadece yerel seçimde değil, bundan böyle ülkenin yönetiminde de MHP ağırlığının artacağı anlamına gelecektir. Çünkü Erdoğan, 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığını MHP oylarıyla alırken, AKP de Mecliste yasa çıkarma gücünü ancak MHP desteği ile sağlayabilmektedir.

Şimdi de Erdoğan ve AKP’si, yerel seçimde dramatik bir yenilgiye uğramamak için MHP’ye muhtaç olduğunu kabul etmiş bulunmaktadır.

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Tabiri caizse AKP, iktidarını korumak açısından her bakımdan MHP’nin eline düşmüştür!

İhsan Çaralan’ın yazısı