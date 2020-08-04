İhsan Çaralan: AKP kadınlar arasında destek üstünlüğünü kaybediyor

Nitekim Gezici Araştırma’nın temmuz sonunda yayımlanan araştırması, AKP’de yüzde 55 düzeyinde olan kadın seçmen oranının yüzde 45’lere doğru çekildiğini göstermektedir.

Dolayısıyla AKP gençlikte olduğu gibi kadınlar arasında da destek üstünlüğünü kaybetmektedir.

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Elbette bu gerçeği en iyi de AKP bilmektedir. Ama buna karşın kadın kesimleri tarafından ‘kadın düşmanlığı’ olarak algılanan bu girişimlerinden vazgeçmemekte, tersine bunları yeniden yeniden gündeme getirmektedir. Çünkü AKP’nin tek adam yönetiminin temeline koyduğu ‘muhafazakar toplum’ anlayışı kadını; ‘erkekle eşit yurttaş’ değil, ‘çocuklarını şehit ve gazi olmaya hazır olmak için yetiştiren, muhafazakar ailenin anası olarak cennete gitmeyi hak eden ikinci sınıf insan’ olarak görmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı