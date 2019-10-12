İhsan Çaralan: AKP içindeki dengeler de değişmeye başladı

Erdoğan Hükümetinin Suriye topraklarına yönelik askeri harekat kararıyla birlikte AKP içindeki dengeler de değişmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, daha birkaç gün önce parti içinde “Fitnenin egemen hale geldiğini” ilan ederken, bugün diğer partilerin üye ve taraftarlarına “Partilerinizi bırakıp gelin AKP’ye katılın” demektedir.

Onunla da yetinmeyip, “Millet İttifakı’nın dağılması gerektiğini” ilan etmiştir. Oysa yerel seçimde halktan yediği ağır tokadın yarattığı travmayla sersemleyen AKP, içinde ve muhalefet karşısında büyük sorunlarla karşı karşıyaydı.

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İhsan Çaralan’ın yazısı