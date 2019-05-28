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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: AKP belediyeciliğinin yalandan başka sarılacağı dayanağı kalmadı

AKP, her ne kadar inandırıcı olmasa da, ‘oylarımız çalındı’ yalanının üstünden bir mağduriyet yaratarak, kapağı 23 Haziran’a atmayı amaçlayan bir seçim kampanyası yürütmektir.

Kuşkusuz ki, burada ilerici demokrat güçler, ‘oylarımız çalındı!’ yalanına, ‘Tipine bakılarak Yıldırım’a oy vereceği anlaşılan seçmene oy pusulası verilmedi’ kuyruğu takılarak ‘kuyruklu yalan’a dönüştürülen AKP’nin ana kampanya malzemesini derinlemesine teşhir etmeye devam edeceklerdir.

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Ama bununla da yetinmeyecekler, uzunca bir zamandan beri AKP’nin yönetiminde bulunduğu belediyelerin imkanlarının yandaş sermayeye nasıl yağmalatıldığının belgelerini de halkın ilgisine bilgisine sunma yükümlülüğünü yerine getireceklerdir.

AKP belediyeciliği köşeye sıkışmıştır, yalandan başka sarılacağı bir dayanağı kalmamıştır. Bu dayanaklarının çökmesiyle de belediyelerdeki çöküşü tescillenecektir.

Ve sonrası da gelecektir!

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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