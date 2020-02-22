İhsan Çaralan: ABD’nin İdlib krizine müdahalesi ete kemiğe bürünmeye başladı

ABD’nin İdlib krizine müdahalesi de az çok ete kemiğe bürünmeye başladı.

Türkiye’den İdlib’de cihatist-teröristleri barındırmasını isteyen ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi batılı emperyalistlerin; İdlib’in bugün olduğu gibi teröristler için bir ‘koruma alanı’ olmasını istedikleri tartışılmazdır.

Reklam

ABD ve batılı emperyalistler İdlib’de Rusya ile Türkiye’nin karşı karşıya gelmesini, batı emperyalizmine itirazsız biat etmesini ve verili durumda Rusya-Türkiye’nin ilişkilerinin çökertilmesini istemektedir. Nitekim dün Merkel ve Macron Putin’le görüşerek İdlib’de ateşkes yapılmasını istedi.

Erdoğan yönetimi, ABD’nin Türkiye’nin İdlib politikasına ‘açık çek’ vererek destek vermesini sorgulayan bir tutum alırken, İdlib’deki sıkışmışlığa paralel olarak son gönlerde bu sorgulamayı bir yana bırakmıştır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD ile her biçimde iş birliği içinde olacağız” diyerek itiraz ve endişelerin bir yana bırakıldığını göstermiştir. Nitekim, Türkiye’nin ABD’den, İdlib hava sahasında savaş açacaklarına koridor açmak için Patriot füze sistemler istediği hem Türkiye hem de ABD tarafından açıklandı.

İhsan Çaralan’ın yazısı