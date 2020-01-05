Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: ABD saldırısı Trump’ın çılgın kararı değil, yönetimin stratejik hamlesidir

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesi, dünya gündeminde bir bomba etkisi yarattı.

Nitekim böyle büyük bir suikastın arkasından hiçbir ülke (bu ülkelere Türkiye’de dahildir) ABD’ye karşı açıkça İran’ın arkasında olduğunu söyleyememiştir. Tersine herkes, ‘her iki tarafa da itidal tavsiye etmiş’, sorunların diplomasiyle çözülmesi yoluna işaret etmiştir. Yani ABD saldırısı, pek çok yorumcunun iddia ettiğinin aksine Trump’ın bir çılgın kararı değil; Amerikan yönetiminin ince hesaplarla devreye soktuğu, Ortadoğu’daki müdahalesini derinleştiren ve varlığının asker sayısına bağlı olmadığını da gösteren stratejik bir hamledir.

Reklam

İhsan Çaralan’ın yazısı

SON HABERLER

Eski Nissan CEO’sunun kaçışıyla ilgili beş kişi tutuklandı, ikisi serbest

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların ikisi savcılık tarafından serbest bırakılırken, beşi tutuklandı. Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan, İstanbul’da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli yedi kişi, polisteki işlemlerinin ardından […]

Trump: Savaşı durdurmak için Süleymani’yi öldürdük; emri ben verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da basına yaptığı kısa açıklamada, İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından insansız hava aracından atılan füze atılarak öldürülmesiyle ilgili olarak “ABD, bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için hareket etti” dedi.

Demokrat senatör: Trump’ın İran’a savaş açma yetkisi yok

ABD Senatosu’ndaki iki siyasi kanattan muhalefetteki Demokratların temsilcisi Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kongre izni olmadan İran’a savaş açma yetkisinin olmadığını’ ve ‘İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi kararından Kongre üyelerinin haberdar edilmesi gerektiğini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...