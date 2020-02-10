İhsan Çaralan: ABD, İdlib krizini fırsata çevirmek için Türkiye’ye yeni tekliflerle gelebilir

Tıpkı Rusya gibi ABD de İdlib’i Türkiye ile ilişkilerini yeni bir zemine oturtmak için kullanmak istemekte, bu amaçla da Rusya-Türkiye ilişkilerinin gerilmesi için Türkiye’yi teşvik etmektedir!

Türkiye’nin bugüne kadar Suriye’de ABD ve Rusya arasında salınmayı başlıca politika ilan etmiş olması, Rusya ile yürümek zorlaşınca ABD’nin koluna girmesi beklentisini artıyor ki, bu da pek afaki bir beklenti sayılmaz.

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Bu yüzden ABD’nin İdlib krizini kendi lehine bir fırsata çevirmek için Türkiye’nin önüne yeni tekliflerle gelmesi sürpriz olmaz. ABD, İdlib’deki sıkışmışlığı üstünden Türkiye’yi kendi bölge stratejilerine kazanmak için ellerindeki ‘sopa’ ve ‘havuç’ her kozu kullanacaktır. Bu aşamada Rusya ‘terörizm’ suçlamasının dikenli telleriyle sardığı ‘sopa’ ile ABD ise “İdlib’in statüsü değişmesin” şekerine buladığı ‘havuç’la hareket ediyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı

