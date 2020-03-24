İhsan Çaralan: 65 yaş üstü günah keçisi mi?

Bakanlığın şeffaflığı çok genel; ‘vaka sayısı’, ‘test sayısı’, ‘yasakları sıralamak’ ve ‘ölüm sayısı’yla sınırlı kalınca, halkın söylenenlere olduğu gibi alınan önlemlerin gerçekliğine de inancı azalıyor.

Bazı yaşlıların sokağa çıkma yasağına uyumaması karşısındaki tutum da bir ‘uyarıyı’ aşarak, yaşlıların adeta linç edilmesine kadar vardırıldı.

Reklam

Evet, milyonlarca yaşlının yasağa uyması yönünde uyarılması elbette ki gereklidir. Ama bunun, medyanın malum popülist yöntemleriyle bir lince dönüştürülmesi, virüsün yayılıp bir felakete dönüşme ihtimaline karşı bir ‘günah keçisi’ arama gayretiyle bağlantılı olduğu düşüncesini akla getirmiyor değil.

İhsan Çaralan’ın yazısı