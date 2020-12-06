İhsan Çaralan: 50 yıldır sahnelenen ‘asgari ücret tespit oyunu’ bu yıl da sahneye konmak isteniyor

Sendikal cenahtan gelen talepler böyle ama patronlar ve hükümetin tutumuna bakıldığında açıkça görülüyor ki, 50 yıldır sahnelenen ‘asgari ücret tespit oyunu’ virgülü bile değiştirilmeden bu yıl da sahneye konulmak istenmektedir. Ki, bu oyun; üç dört komisyon toplantısı ve yapılan laftan ibaret açıklamalarla sürdürüldükten sonra, hükümet ve patron temsilcilerinin oylarıyla patronların isteği olan rakamın asgari ücret olarak ilan edilmesiyle sonlanmaktadır!

Burada şaşırtıcı ve sorun olan, patron ve hükümet temsilcilerinin sınıfçı tutumu değil, kendine işçi temsilcisi diyenlerin ve onların arkasında olan sendikaların, işçi yığınlarını asgari ücret mücadelesinin dışında tutan, böylece asgari ücretin belirlenmesini 15 kişilik komisyon üyeleri arasındaki ‘pazarlığa’ indirgeyen ‘işçi sınıfı dışı’ tutumlardır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı