İhsan Çaralan: 31 Mart, 7 Haziran gibi olmaz, papaz bir kez daha pilav yemez

Erdoğan, “7 Haziran’ın sonucunu 1 Kasım seçiminde değiştirdim” diyor ama, bu sonucu nasıl değiştirdiğini söylemiyor. Çünkü 7 Haziran 2015’le 1 Kasım arasındaki beş buçuk ayda AKP oylarını yüzde 41.6’dan yüzde 49.8’e çıkarmıştı. Beş buçuk ayda böyle büyük bir değişim elbette ki normal koşullarda olamazdı; olmadı da!

Peki Erdoğan ve partisi, 7 Haziran seçiminin sonuçlarını değiştirdiği gibi 31 Mart seçiminin sonuçlarını da tersine çevirebilir mi?

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Bu kolay değil. Çünkü halk 2015’teki halk değil. 7 Haziran 2015’ten beri olup bitenlerden Türkiye’nin halkı önemli dersler çıkarmıştır!

İhsan Çaralan’ın yazısı