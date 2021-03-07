İhsan Çaralan: 2020, kadınların daha büyük güçlüklerle karşılaştığı bir yıl oldu

2020 8 Mart’ının üstünden zor ama mücadeleyle dolu bir 1 yıl geçti. Bu 1 yıl, geçtiğimiz yıllara göre kadınların daha büyük güçlüklerle karşılaştığı bir yıl oldu. Çünkü bu 1 yılda;

Pandeminin yükü daha çok kadınlara yıkıldı: Pandemide “Evde kal!” sloganı etrafında sürdürülen kısıtlamalar, yasaklar, alınmayan önlemler ve hatta şiddet faillerinin cezaevlerinden salınması ev içi şiddeti körüklerken, aynı zamanda işyerinde artan mobbing, esnek çalışma uygulamaları, Kod-29 üstünden yapılan işten çıkarmalarda ilk kurban edilenler kadınlar oldu!

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İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma girişimi iki kez püskürtüldü: Tek adam yönetiminin, en çok rahatsız olduğu, kadınların hak eşitliği mücadelesini ezmek için gündeme aldığı, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma” tutumunu sonuçlandırmak için, önce ilkbahar, sonra da sonbaharda, 2 kez gündeme getirdiği tartışma, kadınların ülke sathında giriştiği mücadele sonucunda püskürtüldü.

İhsan Çaralan’ın yazısı