Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: 1999 depremini ‘milat’ alırsak, 21 yıldır aynı konuların tartışıldığını söyleyebiliriz

Depremle ilgili bir haftadır süren tartışmalara baktığımızda, 17 Ağustos 1999 depremini ‘milat’ alırsak, 21 yıldır aynı konuların tartışıldığını söyleyebiliriz. Nitekim medyada yapılan tartışmalarda az çok gerçeği ifade etmek isteyen konuşmacılar, uzmanlar, bilim insanları, ‘21 yıldır aynı şeylerin konuşulduğu’ndan yakınmaktadır.

Çünkü, üstünden bunca yıl geçmesine karşın “Depreme hazırlık”la ilgili ciddi bir adım atılmadığı gibi, iktidarın;

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Kentsel dönüşümü ‘rantsal dönüşüme’ dönüştürdüğü,

Halktan toplanan ve 30-35 milyar dolara ulaştığı belirtilen deprem vergilerini, depreme dayanıklı ve sağlıklı konut stokunu artırmak yerine ‘Hazineye gelir‘ olarak aktardığı

Sıkça çıkarılan ‘imar afları’yla ‘Depreme hazırlık‘ için atılması beklenen adımların tam tersine adımlar atıldığı açık bir biçimde ortadadır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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