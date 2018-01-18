İhraçların ardından: Kaymakamların il emniyet müdürü olabilmesinin yolu açılıyor

İçişleri Bakanlığı, kaymakamların il emniyet müdürü olabilmesinin yolunu açtı. Kaymakamlar, üçlü atamayla emniyet müdürü olarak görevlendirilecek ve tecrübe esasına göre tercih yapılacak.

Yenişafak’tan Haluk Karakaya’nın haberine göre ilçelerde en yüksek mülki idare amiri olarak görev yapan kaymakamlar, artık il emniyet müdürü olabilecek.

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Düzenlemeyle ‘kaymakamların devlet idaresindeki tecrübesini çeşitlendirme’ ve ‘FETÖ ihraçları sonrasında emniyet teşkilatında oluşan yönetici açığını kapatılmasının’ amaçlandığı belirtildi.

Darbe girişiminin ardından emniyetteki üst düzey personelin yüzde 60’ı ihraç edilmiş, bazıları da açığa alınmıştı.

Halihazırda emniyet genel müdürü olarak valiler atanıyor.