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Yaramazlara biraz batar!

İhraçları istenen ‘Hayır’cı MHP’li vekiller: Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz

MHP’de ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladıktan sonra Yusuf Halaçoğlu ve Sinan Oğan ile birlikte ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Isparta milletvekili Nuri Okutan ve Balıkesir milletvekili İsmail Ok, birer açıklama yaptı.

Fotoğraf: DHA

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, ‘başkanlık sistemi’ne ilişkin, “Bize göre bu yeni sistemin adı parti devletidir ve nihayetinde seçilmiş diktatörlüktür” demişti.

Ok da, yeni anayasa teklifinin ülkeyi böleceğini savunarak, “Yeni anayasa adına Türk milletine ve devletine yapılmak istenen en büyük kötülüğe dur demek için ‘Hayır’ diyorum” diye konuşmuştu.

Referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan üç milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’un yanısıra Sinan Oğan ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmişti.

‘Ak Parti kendine genel başkan seçecek’

Nuri Okutan (Fotoğraf: DHA)

Yeniçağ’da yer alan habere göre Isparta milletvekili Nuri Okutan, ‘ülkücü irade’nin ve Türk milliyetçilerinin görüşü doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Okutan şöyle devam etti: “Ülkücüler de ‘Hayır’ diyor. Dolayısıyla biz gerçek Milliyetçi Hareket Partisi’nin programının, beyannamesinin ve ülkücü iradenin temsilcisiyiz. Partide referandum oyuna dair görüş alınmadı. Bu nedenle parti disiplinini bozan bir hareket içinde hiç olmadık. Bu oylama sayın cumhurbaşkanının parti ilişkisinin sürdürülmesi oylamasıdır. Özünde budur. Dolayısıyla Ak Parti kendine genel başkan seçecek. ‘Evet’ demeyince neden rahatsızlık oluştu.  diyenler diyor da ‘Hay‘Evet’ır’ diyenlere neden bu zulüm yapılıyor? Biz partimize, sayın genel başkanımız ve cumhurbaşkanına karşı kaba bir tutum içinde olmadık, olmayız da. Bu bakımdan böyle bir istişare kararı olursa, istemesem de parti kararına uyarım. Ak Parti’ye bir şey mi dedik de bizi partiden atıyorlar.”

‘Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz’

Disipline sevk edilmesini ‘şeref madalyası’ olarak gördüğünü söyleyen Balıkesirli Milletvekili İsmail Ok, ise “Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz” dedi.

İsmail Ok (Fotoğraf: DHA)

Ok şöyle konuştu: “Bu referandumda şahsım, daha önce de olduğu ve MHP’nin tüzüğünde de yazdığı gibi, vaat ettiğimiz demokratik parlamenter rejimin eksikliklerinin giderilip güçlendirilmesinden yana olduğumuzu ve aynı yerde durduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. 7 Haziran ve 1 Kasım vaatlerimize rağmen sayın Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz. Balıkesir’de ne söylüyorsak Ankara’da da onu söylüyoruz. Demokratik parlamenter rejimlerinin güçlendirilmesi lazım. Egemenliğin bir kişiye devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. ‘Hayır’ oylarının artması için çalışmaya devam edeceğim. Bundan dolayı da disipline sevk edilmem, ihraç edilmemem benim için şeref madalyasıdır.”

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Akşam Postası / 13 Şubat 2017

1- Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

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