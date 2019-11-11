İhracatçılara yeşil pasaportta limit yarıya indirildi

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolardan, 500 bin dolara düşürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek.

Reklam

Karar ile, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.