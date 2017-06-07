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İhracatçılar hazır: Katar’ın ihtiyaçlarını karşılarız


 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ‘abluka’ya alınan Katar’ın gıda ve su ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Katar Haber Ajansı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘tam destek’ bildirdiği ablukaya son olarak Ürdün ve Moritanya da katılmıştı.

Reuters’a konuşan Büyükekşi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın ulaşım bağlantısını kesmesiyle oluşan boşluğu doldurabileceklerini söyledi.

Katar’ın, gıda ve su temin etmek için İran ve Türkiye’yle temas halinde olduğu bildirilmişti.

Kara komşusu Suudi Arabistan ve Basra Körfezi komşusu BAE, Katar’ın birinci sıradaki tedarikçileri konumunda ancak iki ülkenin ulaşım ablukası ve ticareti durdurması Doha’yı gıda ve su tedarikinde zora sokabilir.

Reuters’a konuşan Katarlı bir yetkili, “İran, Türkiye ve diğer ülkelerle konuşuyoruz” derken, gıda tedarikinin Katar Havayolları’na ait kargo uçaklarla sağlanabileceğini söylemişti.

Yetkili, Katar’ın şu an için piyasada yeterince gıda ürünü bulundurduğunu, ayrıca hükümetin Doha’da da geniş çaplı gıda stokunun olduğunu da belirtmişti.

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