Yurt dışı gelire ‘sıkıyönetim’: Dövizin yüzde 80’i bankaya

İhracatçılara ve yurt dışında iş yapan müteahhitlere elde ettikleri dövizi Türkiye’ye getirip yüzde 80’ini bankaya koyma zorunluluğu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altı aylığına yürürlüğe koyduğu düzenleme doğrultusunda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Reklam

Tebliğe göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yapılan ihracatın geliri, ithalatçının ödemesinin ardından, gecikmeksizin, ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek. Gelirin yurda getirilme süresi, ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Elde edilen dövizin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması zorunlu olacak.

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracat bedelinin de 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunlu olacak.

Reklam

İhracata aracılık eden bankalar da süreci izlemekle yükümlü olacak.