İhracat iklimi endeksi ağustosta 54.2’ye geriledi: ‘Toparlanma düzensiz’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ihracat iklimi endeksinin ağustosta 52.4’e gerilediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İmalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeks, şubat ayındaki 50.4 seviyesinden martta 40.9’a gerilemiş, nisanda ise veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1’i görmüştü.

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Bu gerilemeyle dünya genelinde ekonomik sorunlara yol açan Covid-19 salgını nedeniyle belirgin bir bozulmaya işaret eden endeks, mayıs ayında 34.1, haziranda 47.5 olmuştu. Temmuzda ise 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkan endeks 53’e yükselmişti.

‘Toparlanma hız kesti’

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, endekse ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Ağustos ayında ihracata yönelik talep koşulları genel olarak iyileşme gösterdi. Ancak veriler, toparlanmanın düzensiz ve öngörülemez bir yapıda olduğuna işaret etti. Geçen ay iyileşmeye öncülük eden birçok avro bölgesi ekonomisinde, Covid-19 vaka sayısındaki artışların yeniden başlamasına paralel olarak toparlanma hız kesti. Bu nedenle büyümeyi sürükleyenler ABD ve Britanya olurken, ABD’de üretim neredeyse bir buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti. Gelişmeler, Türk firmalarının ihracat pazarlarındaki talep koşullarında yaşanan sert değişimlerle bir süre daha mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor.”