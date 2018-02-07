İhraç yok: ‘FETÖ soruşturması’ açılmayan tek il Tunceli

Darbe girişiminin ardından ‘FETÖ soruşturması’ açılmayan tek ilin Tunceli olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Tunceli’de yaşayan hiçbir vatandaş hakkında ‘FETÖ soruşturması’ açılmadı.

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Tunceli’de açığa alınan kimse bulunmadığını belirten CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, “FETÖ 2011’de Tunceli’de okul açmak istediğinde Tunceli halkı ‘Cemaatin değil Cumhuriyet’in okulunu istiyoruz’ diye yürüyüş yaptı. Tunceli halkı, FETÖ yapılanmasına direndi yıllarca da yapılanmasına müsaade etmedi” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şimdiye kadar FETÖ’den KHK’larla ihraç edilen 110 bin 778 kişi bulunduğunu, 210 bin 600 şüpheli ve 14 bin 64 kişinin de firarda olduğunu açıklamıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek de darbe girişiminden iki ay sonra yaptığı bir açıklamada “Örgütün 81 vilayette idari ve mali yapılanmasını beceremediği tek il Tunceli’dir” demişti.