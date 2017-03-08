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İhraç sırası Boğaziçi’ne geldi: YÖK, ‘imzacı’ akademisyenin sözleşmesini uzatmadı

‘Barış için Akademisyenler’ bildirisinin imzacılarından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun işine YÖK’ten gelen yazıyla son verildi.

Fotoğraf: boun.edu.tr

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, akademisyene 22 Şubat’ta YÖK’ten gönderilen yazıda sözleşmesinin uzatılmadığı bildirildi.

2011 yılından beri okulda görev yapan Levy-Aksu, Boğaziçi Üniversitesi’den ihraç edilen ilk ‘imzacı akademisyen’ oldu.

312 imzacı akademisyene ihraç

Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüğü 686 Sayılı KHK ile gerçekleşmiş, 184’ü imzacı olmak üzere toplam 330 akademisyen ihraç edilmişti. 672 Sayılı KHK ile 42, 667 ve 668 Sayılı KHK’larla iki, 673 Sayılı KHK ile bir, 675 Sayılı KHK ile 24, 677 Sayılı KHK ile 15, 679 Sayılı KHK ile 43, 686 Sayılı KHK ile 184 imzacı akademisyenin kamu görevinden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

YÖK kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilecek akademisyenlerin üniversiteler tarafından belirlendiğini açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise yoğun eleştirilerin ardından, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda sıkıntı yaşayabildiklerini ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini söylemişti.

Son olarak YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın KHK’yla ihraç edilen 312 akademisyen için “Görevimizi yaptık” dediği ileri sürülmüştü.

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