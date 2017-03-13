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İhraç ‘saygıyla’ gelmiş: Bahçeli ‘Hayır’cı Halaçoğlu’na saygısını belirtmiş

 

MHP’den geçen hafta ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Meclis’teki anayasa görüşmeleri esnasında yaptığı görüşmeyi anlattı.

Halaçoğlu, “Siz ‘Evet’, ben ‘Hayır’ diyorum. Bunu etik bulmuyorum, o nedenle istifa etmeyi düşünüyorum” diyerek istifa edeceğini söylediği liderinden “Neden istifa edeceksin? Bu kararına saygı duyuyorum” yanıtını aldığını aktardı.

Fotoğraf: DHA

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan eski milletvekili Sinan Oğan ve halen milletvekilliği görevindeki Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok partiden ihraç edilmişti.

‘Neden istifa edeceksin?’

Sözcü’den Kamil Elibol’a konuşan Halaçoğlu, anayasa görüşmeleri esnasında Bahçeli’yle odasında yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Halaçoğlu şöyle konuştu: “45 dakikalık görüşmede ‘Siz ‘Evet’, ben ‘Hayır’ diyorum. Bunu etik bulmuyorum, o nedenle istifa etmeyi düşünüyorum’ dedim. ‘Neden istifa edeceksin? Bu kararına saygı duyuyorum’ yanıtını aldım.”

Bahçeli’ye ‘Evet’ demesinin gerekçelerini anlatması halinde kendisinin de ‘Evet’ diyeceğini söylediğini aktaran eski MHP’li vekil, bu çıkışına MHP liderinin “Hocam beka sorununu ve ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyorsun. Türkiye ve millet için ‘Evet’ diyoruz” yanıtını verdiğini aktardı.

‘Erdem’i pulları toplarken kameraya aldığımı anlattım’

Halaçoğlu şöyle devam etti: “Bunların bahane olmadığını söyledim. ‘Tek kişiye böyle bir yetki verirsek bunlar yarın seçime gider. Kontrolsüzlük ve denetimsizlik yaşanırsa asıl o zaman darbe olur’ uyarısında bulundum. İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in oylarını kullanan milletvekillerinden pulları toplamasını etik bulmadığımı belirtip, bunu çok aşağılayıcı bulduğumu söyledim. Erdem’i pulları toplarken kameraya aldığımı anlattım. Bahçeli bu sözlerime hiç tepki vermedi.”

Halaçoğlu sözlerini 16 Nisan’da yapılacak referandumda ‘Hayır’ diyeceklerin oranının yüzde 60’ı bulduğunu söyleyerek bitirdi.

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