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Yaramazlara biraz batar!

İhraç öncesi rapor dikkate alındı, astsubay emeklilik hakkı kazandı

Ankara’da bir mahkeme, ‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç edilen bir astsubayın ‘malul’lük raporunun ihraç öncesinde alınması nedeniyle emeklilik hakkı kazandığına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 13 yıl çalışan bir astsubay, 2017’de sağlık sorunları emekli olmak için başvurdu. Asker Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi Sağlık Kurulu’na sevk edildi.

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GATA, asker için ‘malul’ raporu vererek sınıf görevini yapamayacağına hükmetti. Astsubay, rapor üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve SGK’ya başvurup malulen emekliliğini istedi.

Astsubay Haziran 2019’da ‘FETÖ iltisakı’ gerekçesiyle meslekten ihraç edilirken, emeklilik başvurusu da ihraç nedeniyle reddedildi.

Astsubay bunun üzerine Ankara 17’nci İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İdare mahkemesi, malul raporunun ihraçtan önce olması nedeniyle askerin emeklilik hakkının bulunduğuna karar verdi.

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Mahkeme, ödenmemiş maaşların da faiziyle ödenmesine hükmetti.

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