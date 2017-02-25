İhraç edilen Yarbay Alkan: Yetkililer ‘FETÖ’yle ilgili önce kendileri hakkında işlem yapmalı

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde iktidara yönelttiği soruyla gündeme gelen yarbay Mehmet Alkan, ‘FETÖ’ iddiasıyla ihraç edilmesiyle ilgili, “Yetkililer FETÖ hakkında birilerine işlem yapacaksa ilk önce kendi haklarında yapmalı” dedi.

Yarbay, kardeşinin cenazesinde, “Çözüm diyenler ne oldu da ‘Sonuna kadar savaş’ diyor” diye isyan etmiş, “Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok. Git o zaman oraya git” diye haykırmıştı.

AKP’li yazarlar ve ‘Ak troller‘ yarbayı vatan haini ilan etmiş, PKK’lı ve DHKP-C bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

O sözlerinden dolayı disiplin cezası verilen Alkan, son KHK’yla TSK’dan ihraç edilmişti.

‘Herkesin dile getirdiği bir şeyi yüksek sesle söyledim’

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Alkan, kardeşinin cenazesinde sarf ettiği sözlerle ilgili, “Kardeşimin cenazesinde o an aklımızdan geçen ne varsa dile getirdiğimiz bir husustu. Söylediklerim benim sözüm değildi aslında, milletin aklından geçen, herkesin kendi arasında konuştuğu, dile getirdiği bir husustu. Ben sadece yüksek sesle dile getirdim” dedi.

‘Ülkeyi yanlış yönetenler bedel ödemiyor’

Çatışmalarda hep yoksul askerlerin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Alkan, hükümeti ‘bedel ödememek’le eleştirdi: “Bu ülkede 32 yıldır şehit veriliyor ama bir türlü çözülmüyor. Çünkü ülkeyi yanlış yönetenler, yanlış kararlar alanlar bunun bedelini ödemiyor. Bedeli sadece polis, asker, korucu, öğretmenler yani garibanlar ödüyor. Şehitliği yükseltiyorlar hep. Şehitliği yükselten arkadaşların kendileri ya da yakınları şehit olmadığı sürece şehitlik süper bir şey. Çünkü onlar için öyle bir ihtimal yok. Bu ancak garibanlar için olabilecek bir şey.”

‘FETÖ’cü olduğumu ispat etsinler her şeyden vazgeçeceğim’

KHK ile ihraç edilen Alkan, ‘FETÖ’ ile ilgisinin olmadığını belirterek şunları söyledi: “Hakkımda işlem yapanlar ve yaptıranlar, kendi FETÖ’cülüklerinin yüzde biri kadar FETÖ’cü olduğumu ispat etsinler her şeyden vazgeçeceğim. Yetkililer FETÖ hakkında birilerine işlem yapacaksa ilk önce kendi haklarında yapmalı.”