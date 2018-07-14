İhraç edilen imzacı akademisyene ‘Önce savcılık baksın’ denerek kitapları verilmedi

Barış bildirisine imza attığı için bir yıl önce hakkında soruşturma açılarak açığa alınan Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) Prof. Dr. Ayşen Uysal’a, “Önce savcılık arama yapsın” denerek odasındaki özel eşya ve kitapları verilmedi.

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’in haberine göre Prof. Uysal, DEÜ İktisat Fakültesi’nde öğretim görevlisiyken barış bildirine imza attığı için bir yıl önce hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı.

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Yaklaşık bir yıl sonra da 18 bin kişinin işten atıldığı 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edildi.

İhraç edilmesinin ardından fakültedeki odasına giderek özel eşya ve kitaplarını almak isteyen Uysal’a “Savcılık arama yaptıktan sonra odayı açabiliriz” denerek izin verilmedi.

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Uysal yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir yıldan fazla süredir kapalıydı. Fareler kullanıyordu odayı. Zaten açığa aldılar, YÖK’e, MİT’e nereye gerekiyorsa bildirdiler. Bir yılın sonunda kitaplarımı almama neden izin vermiyor sunuz?”

Uysal’ın avukatı Arif Ali Cangı da rektörlüğün tutumunun özel hayata müdahale anlamı taşıdığını belirterek “Bu kadar doğal bir şeyin yerine getirilmemesi mağduriyetin katmerlenmesi anlamına geliyor. Bu işlemin geciktirilmesi suçtur, özel hayata müdahaledir” dedi.

‘Cadı avı’ başlatılmıştı

Güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bir an önce son bulmasını talep eden 1100’ün üzerindeki akademisyen, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.

Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenleri hedef alarak “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz” demişti.

Bunun üzerine imzacı akademisyenler hakkında ‘cadı avı’ başlatılmıştı.