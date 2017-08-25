İhraç edilen akademisyene İstanbul, Ankara ve İzmir’e dönüş yolu kapatıldı

Yeni yayınlanan 694 sayılı kararnameyle, darbe girişiminin ardından ihraç edilen akademisyenlerin üç büyük ilden birinde görevlilerse kendi okullarına dönme ihtimalinin önü kapatıldı.

Kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin itiraz için başvurabilecekleri OHAL Komisyonu, değerlendirdiği başvurular arasında haksız ihraç hükmü verirse akademisyenler de diğer kamu görevlileri gibi mesleklerine dönebilecekti. Ancak sabah saatlerinde yayınlanan 694 sayılı KHK ile olası dönüşlere karşı keskin şartlar getirildi.

Reklam

KHK’nın 198’inci maddesinde öğretim elemanlarının kamu görevine iadesi halinde, yeniden atamaların İstanbul, İzmir ve Ankara dışında illere yapılabileceğine hükmedildi. Böylece bu illerde görevliyken ihraç edilen akademisyenlerin üç büyük ildeki okullara dönmeleri yasaklandı, ‘taşra’ kurumlarının önü açıldı.

Yine aynı maddede, iade edilen akademisyenlerin Anadolu’da kadro açığı bulunduğu bilinen 2006’dan sonra kurulan üniversitelere öncelik verilerek yerleştirileceği belirtildi.

Öğretim elemanlarının akademik ünvanlarınınsa aynı kalacağı kaydedildi.

İlgili maddenin tam metni şöyle: