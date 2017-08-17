İhraç edildiği üniversitede öğrenciliği engellenen akademisyen ‘kapıya dayandı’

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OHAL KHK’sıyla ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ne öğrenci olarak girmesi özel yönetmelikle engellenen akademisyen Dr. Cenk Yiğiter, kayıt yaptıramayınca okulun kapısına dayandı.

İnternet üzerinden kayıt yaptırmaya çalışınca ‘hakkının bulunmadığı’ ibaresini gören Dr. Yiğiter, bugün Ankara Üniversitesi’ne gitti.

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Dr. Yiğiter’e CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da destek verdi. Polis ve özel güvenlik okul önünde önlem aldı.

Rektöre iki suçlama

Okula girmeden gazetecilere konuşan Dr. Yiğiter, rektör Prof. Dr. Erkan İbiş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Rektörün ‘görevi suistimal’ ve ‘eğitim öğretim hakkını engelleme’ suçlarını işlediğini öne süren akademisyen, böyle bir üniversiteyi halkın haketmediğini kaydetti.

Açıklama sonrası Dr. Yiğiter ve Biçer okula girdi. Aytekin ile akademisyenin avukatı içeriye alınmadı.

Dilekçeyi tutanakla teslim etti

Dr. Yiğiter, 30 dakika sonra okuldan çıkarak şunları söyledi: “Şimdi kayıt olmak için gerekli belgeleri bir dilekçeyle beraber teslim ettik. Biraz bekledik, çünkü bana sadece sayı numarası verdiler. Yani normal bir ülkede vatandaşlar kendisine verilen sayı numarasına güvenir. Fakat ben açıkçası güvenemedim. Yani bu kadar hukuksuzluğa imza atan üniversite yarın ‘Sen bize dilekçe vermedin’ diyebilir. O yüzden genel sekreterden dilekçemin alındığına dair tutanak aldık.”

Yiğiter’in başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği gelecek günlerde belli olacak.

KHK’yla ‘atıldı’, yönetmelikle engellendi

Ankara Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Cenk Yiğiter, 686 sayılı KHK’yla ihraç edilmişti.

Bu yılki lisans yerleştirme sınavına (LYS) giren Yiğiter, Ankara Üniversitesi’nin iletişim fakültesi radyo, TV, sinema bölümünü kazanmıştı.

Ancak sonuçların açıklandığı gün okul yönetmeliğinde değişikliğe gidilmişti.

Resmi Gazete’nin 8 Ağustos sayısında yayınlanan, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen Madde 5, 7’inci bölümde şöyle denmişti: “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.”