İhmallerle havuzda boğularak ölen altı yaşındaki çocuğun görüntüleri bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı beş yıldızlı otelin havuzunda ihmaller dizisi sonucu boğularak yaşamını yitiren altı yaşındaki Yiğit Atakan Arı, bugün Eskişehir’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kurban Bayramı tatili için Manavgat’taki beş yıldızlı otele giden Hatice ve Ersin Arı çiftinin iki çocuğundan büyüğü Yiğit Atakan Arı, güpegündüz göz göre göre boğulmuştu.

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Anne Hatice Arı ve baba Ersin Arı, cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamayıp sürekli ağladı. Baba Ersin Arı oğlunun tabutuna sarılıp “Ben ‘Tatile gitmeyelim’ dedim ama oğlum çok istedi” diyerek gözyaşı döktü.

Ersin Arı, olayda otelin ihmali olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Tamamen otelin ihmali var. Oğlum havuz kenarında otururken ona birisi çarpmış, son görüntülerde var. Kimin çarptığı gözükmüyor. Ama oğlum çırpına çırpına büyük kaydırağın olduğu yere geliyor. Çırpınışlarını gördüm. Saniyeler kala kaydıraktan bir kız kayarak yanına düşüyor. O da oğlumun yüzdüğünü zannediyor. Ama yukarıdaki cankurtaran oğlumun çırpındığını görmüyor. Otel yalan söylüyor.”

‘Koskoca otelin doktoru yok’

Oğlunun çırpınırken değil, suda kendinden geçtiği sırada havuzdan çıkarıldığını söyleyen baba Arı, şunları kaydetti: “Oğlumu çırpınırken çıkardığını söylüyor yalan. Vallahi çırpınırken değil. Oğlum havuzun içinde batıyor, 5-10 dakika. Şahitler görmüş. Cankurtaran ne yapacağını bilmiyor. Otelde doktor yok. İlk müdahaleye tatil için gelen bir doktor yapıyor. Koskoca otelin doktoru yok. Oksijen tüpü yok, ekipman yok. Sağlık ekibi yok. Cankurtaran 112’yi kendisi aradığını söylüyor bu da yalan. 112’yi de ilk yardımı yapan otel müşterisi doktor arıyor. Otel hakkında şikayette bulunacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Benim oğlum geri gelmeyecek, ama başka canlar yanmasın.”

Baba Arı şöyle devam etti: “Havuzun olduğu yerde güvenlik kamerası yok. Oğlum kaydırağın karşısında çırpınıyor ama cankurtaran gelmiyor. Ben oğlumu ilk bıraktığım merdivenin orada arıyorum. ‘Acaba dibe mi düştü’ diye bakıyorum. Oğlumu çıkarıp suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı, oğlum kustu. Orada oksijen tüpü olsa, sağlık ekibi olsa oğlum yaşayacaktı. Cankurtaran ise yukarıda düdük çalıp kayanları seyrediyor. Bir tane de aşağıda cankurtaran olması gerekiyor. Ne olduysa bir dakika içerisinde oldu.”

Görüntüleri şans eseri kaydedilmiş

Öte yandan Yiğit Atakan Arı’nın havuzda boğulduğu ana ait görüntüler de jandarmaya teslim edildi.

Soruşturma kapsamında havuzun yüksekliği ölçülerek 1 metre 39 santimetre olarak belirlendi. Tanıkların da ifadeleri alındı.

Otelde kalan bir turistin cep telefonuyla çektiği olay anını gösteren görüntüler, otel yetkilileri tarafından jandarmaya teslim edilerek soruşturma dosyasına konuldu.

Bir tatilcinin eş ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor.

Görüntülerde, babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görülürken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği dikkat çekiyor.

Su yüzeyindeki hareketsiz Arı’nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor.

Görüntüde, havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit’i görüyor ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz ve simitsiz olduğu da görülüyor.