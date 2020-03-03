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Yaramazlara biraz batar!

İhlas Haber Ajansı halka açılma kararı aldı

İhlas Yayın Holding, bağlı ortaklığı İhlas Haber Ajansı’nın halka açılma kararı aldığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklama şöyle: “Şirketimizin dünya genelindeki pazar payını artırabilmesi, daha çok noktada habercilik yapabilmesi için 26 yıllık tecrübesini yeni yatırımcılarla paylaşabilmek adına halka açılma kararı almış olup, bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.”

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Ana hissedar konumundaki İhlas Yayın Holding hisseleri haberin ardından saat 10:28 itibariyle yüzde 11 üzeri primli.

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