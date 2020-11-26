İhlal kararlarını ‘yeniden yargılama sebebi’ sayacak düzenleme ocakta Meclis’te

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararlarının yeniden yargılama sebebi sayılması için düzenlemeleri de içeren dördüncü yargı paketinin ocak ayında Meclis’e sunulması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre çalışmalardaki son durum, önceki gün Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen AKP MYK toplantısında detaylarıyla ele alındı.

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Buna göre, ‘reformlarda’ en önemli başlıkları ifade özgürlüğü, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması ve yerel mahkemelerin AYM ile AİHM kararlarına uyumu ile ilgili yapılacak değişiklikler oluşturacak.

Anayasa ve yasalardaki hükümleri açık olan ancak uygulamadan kaynaklı sorunların yaşandığı ifade özgürlüğü alanıyla ilgili ‘uygulamadaki farklılıkların giderilmesi’ sağlanacak.

Yüksek mahkemelerle yerel mahkemeler arasındaki ‘uyumsuzluk’ son olarak CHP’li Enis Berberoğlu’nun başvurusunda ortaya çıkmıştı. AYM’nin hak ihlali kararına rağmen Berberoğlu’nun yeniden yargılama talebi reddedilmişti.

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Son dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘yargıda reform’ tartışmalarında konuşulan işadamı Osman Kavala ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın başvurularında da AİHM ihlal kararı vermiş, yüksek mahkemelerden Barış akademisyenleri, Ayşe öğretmen, Cumhuriyet davası gibi başvurularda da ihlal kararları çıkmıştı.

Hakim ve savcıların derece yükselmesi esaslarına göre terfilerinde AİHM ve AYM’nin ihlal kararına sebebiyet verip vermediklerine de bakılması sene başında hükme bağlanmıştı.