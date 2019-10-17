İHH’nın açtığı davada gazeteciye 5 bin lira para cezası

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dava açtığı gazeteci Tuğba Özer’e 5 bin lira para cezası verildi.
TOKİ Osmangazi İlköğretim Okulu’nda görevli öğretmen Aydın Erekmen’in Aralık 2016’da sınıfta çocuklara idamda kullanılan urgan ipi tutturduğu ve asker selamı verdirdiği bir fotoğraf ortaya çıkmıştı.
Özer, o dönem çalıştığı İleri Haber’de konuyu ‘Eğitim IŞİD zihniyetine emanet: İHH’cı öğretmen çocukların eline idam ipi vererek fotoğraf çektirdi!’ başlığıyla haberleştirmişti.
Özer’in Twitter’dan verdiği bilgiye göre İHH’nın gazeteciye açtığı dava sonuçlandı.
İstanbul 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan İHH avukatı, bir terör örgütüyle İHH’nın bir tutulduğu, bunun da zarara yol açtığını söyledi.
Özer’in avukatı ise öğretmenin İHH adına çalışmalar yaptığının belirlendiğini, Hatay’daki birçok soruşturma dosyasında İHH’nın IŞİD’le ilişkilendirildiğini dile getirdi.
Mahkeme, yargılama sonunda gazetecinin 5 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmetti.