İHH’nın açtığı davada gazeteciye 5 bin lira para cezası

Öğretmen Aydın Erekmen'in öğrencilerinin eline idam ipi vererek fotoğraf çektirmesini ve öğretmenin İHH ile bağlantısını yazdığım haber nedeniyle İHH tarafından açılan davada 5 bin TL tazminat cezasına çarptırıldım. pic.twitter.com/BNlriCtzUh