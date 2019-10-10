İHD ve THİV’den ortak açıklama: Aslolan yaşamdır, savaş öldürür, savaşa karşıyız

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) tarafından ‘Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması üzerine yapılan açıklamada, “Aslolan yaşamdır, savaş öldürür, savaşa karşıyız” dendi.

Resulayn’ın harekat başladığı saatlerdeki durumu. Fotoğraf: DHA

İHD’nin sitesinde yer alan açıklamada, Meclis’in sınırdışı operasyonlara izin veren tezkereyi bir yıl daha uzatması ‘hazin’ olarak nitelendirilirken, bu askeri operasyonun ‘binlerce insanın yaşam hakkını ihlal edebileceği’ vurgulandı.

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“Aslolan Yaşamdır; Savaş Öldürür, Savaşa Karşıyız” başlıklı açıklamadan bazı satırbaşları ise şöyle:

“Savaşta atılacak her kurşunla ölen aslında insanlıktır. Birilerini düşman sayıp insanlıktan dışladığınızda aslında insan olmanın en temel değerlerini ayaklar altına almış olursunuz.

Kuzey Doğu Suriye’ye yapılan askeri müdahale, her şeyden önce binlerce belki de on binlerce insanın yaşam hakkını ihlal edebilecektir. Başlatılan askeri operasyon sürecinde çok sayıda ölü ve yaralı haberi gelmeye başlamıştır.

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Bu müdahale, başta askeri operasyonun yapıldığı bölgedekiler olmak üzere Suriye halkları için yeni acılara ve yüzbinlerce sivilin yerinden edilmesine dolayısıyla da yeni bir insani krize neden olacaktır. Suriye’nin acil ihtiyacı olan barış ve huzurun tesis edilmesi çok daha da ileri zamanlara ertelenecektir.

Ayrıca, Türkiye’ye sığınmış milyonlarca Suriyelinin, kuzey ve kuzey doğu Suriye topraklarına zorla nakli ve/veya geri gönderilmesi sivillerin korunmasına yönelik mültecilerle ilgili ‘Cenevre Sözleşmesi’ne de aykırıdır. Sözleşme’nin 45. maddesi himaye gören kişilerin zulüm görme olasılığının bulunduğu bir ülkeye geri gönderilemeyeceğini açıkça belirtir. Ayrıca, bu tür nüfus hareketlerine silah ve zorla sebep olmak insancıl hukuk ihlalidir. Kaldı ki, söz konusu olan milyonlarca insandır, basit bir kargo malzemesi değil…

İnsan hakları, demokrasi ve barıştan yana olan tüm kişi ve kurumları da karşı karşıya kaldığımız tehlikeleri görmeye, barış içinde ortak yaşam idealine sahip çıkmaya, başlatılan askeri operasyonun durdurulması için çaba göstermeye davet ediyoruz.“