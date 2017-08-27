İHD raporu: İki yılda 771 güvenlik görevlisi, 1307 militan, 53 sivil hayatını kaybetti

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İnsan Hakları Derneği (İHD), son iki yıldaki çatışmalı süreçte 771 güvenlik görevlisinin, 1307 militanın, 53 de sivilin hayatını kaybettiğini raporladı.

Derneğin Diyarbakır şubesinin hazırladığı ‘Çatışmalı Ortamda Meydana Gelen Hak İhlalleri’ raporu, Ceylanpınar’da iki polisin evlerinde öldürüldüğü ve PKK ile çatışmaların yeniden başlamasına neden olan 24 Temmuz 2015 tarihi ile Temmuz 2017 arasını kapsıyor.

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İHD’nin raporuna göre son iki yılda 447 asker, 251 polis, 43’ü de korucu olmak üzere 771 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Raporda, çatışmalarda PKK, YPS/YPS JİN ve TAK üyesi toplam 1307 militanın öldüğü ifade edilirken, çatışmanın ortasında kalan 53 sivilin hayatını kaybettiği bilgisi de yer aldı.

‘Dört çocuğa zırhlı araç çarptı’

İHD, zırhlı araçların çarpması sonucu dördü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, ‘yargısız infazlarla’ 448 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Raporda, Türkiye genelindeki bombalı saldırılarda 191 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi, doğu ve güneydoğuda PKK’lıların 14 kişiyi kaçırarak öldürdüğü kaydedildi.

Doğu ve güneydoğuda patlayıcıların infilak etmesi sonucu 15 çocuk ve beş yetişkinin yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, sınır hatlarında açılan ateş sonucu 56 sivilin hayatını kaybettiği anlatıldı.

‘250 kez yasak’

Raporda, 56 il ve ilçede 250 kez gün boyu yasak ilan edildiği, Sur’da altı mahallede 28 Kasım 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü hatırlatıldı.

İHD, operasyonlar sırasında 12 bölgede orman ve arazi yangınları çıktığını belirtirken, 1279 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını kaydetti.

3 bini aşkın tutuklama

Raporda, toplumsal olaylarda müdahale sonucu 147 kişinin yaralandığı, 13 bin 698 kişinin gözaltına alındığı, 3 bin 256 kişinin de tutuklandığı bilgisi verildi.

İHD, Türkiye genelinde 93 belediyeye kayyım atandığını da kaydetti.