İHD raporu: Bombalı saldırılarda 41, çatışmalı ortamda 22 çocuk hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği, 2016’da doğu ve güneydoğu bölgesinde 22 çocuğun silahlı çatışma ortamında, 41 çocuğunsa bombalı saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı, 114 çocuğun istismara maruz bırakıldığını bildirdi.

Derneğin Diyarbarkır şubesinin hazırladığı ‘Çocuk Haklarına Yönelik İhlaller’ raporuna göre ‘güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisinin ihlali’ ve dur ihtarı nedeniyle beş çocuk yaşamını yitirdi, altı çocuk yaralandı; 12 çocuk silahlı çatışmalarda, üç çocuksa bombalı saldırılarda yaralandı.

Rapora göre geçen yıl 150 çocuk gözaltına alındı, 40 çocuk tutuklandı; en az altı çocuk işkenceye maruz kaldı.

Çocuk Komisyonu yöneticisi avukat Ercan Yılmaz, “Çatışmalı ortamdan etkilenme, resmi hata ve ihmal, faili meçhul saldırı, mayın ve sahipsiz bırakılan patlayıcılar, sınır altlarında vurulanlar, kuşkulu çocuk ölümleri, intiharları gibi konularda yapmış olduğumuz izleme çalışmalarında ise 2016 yılında bölgede 40 çocuk yaşamını yitirmiş, 49 çocuk ise yaralanmıştır” diye konuştu.

Rapora göre geçen yıl aile içi şiddet sonucu 10 çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı; buna ek olarak 114 çocuk istismara maruz bırakıldı.

Avukat Yılmaz, sokağa çıkma yasakları sırasında ve toplumsal olaylarda çocuklara kötü muamele yapıldığını savundu.

Yılmaz, “Yaşam hakkı ihlal edilen çocuklarla ilgili yargı karşısına çıkarılmaması, suç işleyen kolluk birimlerini adeta cesaretlendirmekte, ihlalleri sürdürmeye teşvik etmektedir” dedi.