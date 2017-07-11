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İHD hak savunucularına gözaltıya tepkili: Bu komployu kuranlar büyük hata içinde

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, insan hakları savunucularının gözaltına alınması için, “Bu komployu kuranlar büyük bir hata içerisinde” dedi.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay 5 Temmuz’dan bu yana gözaltında olan hak savunucularını ‘terör örgütü üyeliği’yle suçluyor. Gözaltına alınanlar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor.

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Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.

Dihbaer’in aktardığına göre, konuya dair düzenlenen basın toplantısında konuşan İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan, gözaltına alınan insan hakları savunucularının masumiyet hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Gözaltındaki 10 ismin ev aramalarının yapıldığını kaydeden Türkdoğan, “Umuyoruz ki yedinci günün sonunda arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşacak” dedi.

Büyükada’da, yabancı uyruklu kişilerin dahil olduğu bir toplantı yapmanın gözlatına alınmak için Türkiye’de yeterli olduğunu belirten İHD Eş Genel Başkanı şunları söyledi: “Böyle bir ülke olabilir mi? Sadece bir ihbar nedeniyle kimse özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. Bu komployu kuranlar büyük bir hata içerisinde. Buradan bir şey çıkmaz. Bu insanlar insan hakları savunucularıdır.”

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