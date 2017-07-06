İHD: Gözaltına alınan insan hakları savunucuları ‘örgüt üyeliği’yle suçlanıyor

İnsan Hakları Derneği (İHD), Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının ‘silahlı terör örgütü üyeliği’yle suçlandığını açıkladı.

Gözaltına alınanlar beş ayrı karakola dağıtıldı

BBC Türkçe’nin haberine göre dernek, beş ayrı karakola götürülen insan hakları savunucularının avukatlarıyla yaptıkları görüşmede bu bilgiyi verdiğini aktardı.

Reklam

Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD) ise, gözaltına alınan isimlerden Özlem Dalkıran ve Nalan Erken’in Kartal Aslantepe Karakolu’na, Veli Acu ve Günan Kurşun’un Kartal Topselvi Karakolu’na, Necat Taştan ve Şeyhmus Özbekli’nin Pendik Esenyalı Karakolu’na, İdil Eser ve İlknur Üstün’ün Maltepe’deki Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldüğünü, iki yabancı eğitmenin ise Büyükada’daki karakolda tutulduğunu duyurdu.

Ne olmuştu?

İnsan hakları savunucuları, Büyükada’da bir otelde yaptıkları meslek içi eğitim toplantısı sırasında gerçekleşen polis baskınında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye yönetim kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der’li aktivist Şeyhmus Özbekli, toplantılara moderatörlük yapan Ali Garawi ve Hivos üyesi belgeselci aktivist Peter Steudtner.