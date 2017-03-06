İhbar mektupları da ‘FETÖ’ iddianamesinde: İsim belirlenip aylık rapor yazılmış

Darbe girişimine ilişkin hazırlanan çatı iddianamede asılsız ihbar mektuplarına da yer verildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre iddianamede Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesi’nde araştırma subayı olarak görev yapan Yarbay Hüseyin Yıldırım’ın odasında asılsız ihbar mektupları ve bazı notların bulunduğu belirtildi.

İsim belirlenip aylık rapor yazılmış

Notlarda ‘FETÖ’ mensuplarının ‘menfilere yönelik çalışma planı’ ve ‘1. sınıfta neler yapılmalı’ başlıklı planları hazırladıklarını ve başarı sıralamasında ilk 50’ye giren askerlerin açıklarının aranması talimatı verildiği kaydedildi.

Buna göre elde edilen bilgilerin aylık mektuplar şekilde yazılacağı, söz konusu isimlerin psikolojik olarak yıpratılacağı, şecere incelemesiyle ‘vukuatlı’ olanlar hakkında ihbar mektubu yazılacağı da iddianamede yer alan bilgiler arasında.

‘Annesi türban kullanıyor’

Yazılan bir ihbar mektubu şöyle: “Ankara Kızılcahamamlı. Sigara kullanmıyor. Normal biri gibi gözüküyor ama kendisi ile muhabbet ettiğim sıralar çok sayıda subay ve astsubay akrabasının olduğunu duymuştum. Yaptırılan güvenlik soruşturmasında babasının iş ve ikamet çevresinde alkol kullanan ve sözüne güvenilmeyen bir kişi olarak tanındığı, alkollü olarak karıştığı bir kaza sonucu işyerinden üç ay uzaklaştırma cezası aldığı ve annesinin türban kullandığı yönünde bilgiler mevcut…”