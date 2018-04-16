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İhalede teklif veren olmadı: Erzurum Şeker Fabrikası ‘elde kaldı’

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Özelleştirilmesi için ihaleye çıkarılan Erzurum Şeker Fabrikası’na alıcı bulunamadı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre bugün Ankara’daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları satışta.

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İlk ihale Erzurum’daki fabrika için düzenlendi.

Fabrika için sadece Doğuş Gıda Yiyecek ve MBM Enerji teklif verdi. Doğuş yetkilileri ihalenin yapıldığı salona gitmedi. Yalnızca teklif gönderildi.

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İhalenin açılışı 211 milyon dolarlık teklifle başladı. MBM Enerji şirketi, bu teklifin ardından ihaleden çekildi. Doğuş da masada olmadığı için ihale teklifsiz sona erdi.

Şimdiye dek Bor Şeker Fabrikası’na 336 milyon, Yozgat’a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda, Kırşehir’e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda, Çorum Şeker Fabrikası’na da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu.

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