İğrenç Yemekler Müzesi’nde midesine güvenenlerin gezeceği sergi: Dışkı şarabı, balina testisi birası…

İsveç’teki İğrenç Yemekler Müzesi’nin yeni alkol sergisi, ziyaretçilerine tuvalette fermente edilmiş şaraptan dışkıyla tütsülenmiş balina testisi birasına birbirinden ‘iğrenç’ içecekler sunuyor.

Dışkı şarabı. Fotoğraf: Sky News

Malmö kentindeki müzede açılan sergideki içkilerin çoğu her ne kadar mide bulandırıcı gelse de dünyanın bir yerinde yaygın olarak tüketiliyor.

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Güney Kore’de ilaç olarak da kullanılan çocuk dışkısı ve pirinçle yapılan dışkı şarabı, tükürükle fermente edilmiş Peru birası, doldurulmuş sincap içinde servis edilen İskoç içkisi sergide görülebilecek diğer seçenekler.

Müzenin direktörü Andreas Ahrens insanların sarhoş olmayı çaresizce isteyebildiğini belirterek şunları anlattı: “Kendimizi alkol bulamadığımız bir durumun içinde bulunca çok yaratıcı olabiliyoruz ve bunu yaklaşık bin yıldır yapıyoruz. İçtiğimiz şeylerin çoğu kazanılmış damak zevkleri aslında. Bu içkilerden çoğu bazı toplumlar için çok normal.”

Giriş bileti aynı zamanda kusma torbası

İki yıl önce açılan müzenin girişinde, kaç gündür istifra edilmediğini gösteren ve sıklıkla güncellenen bir tabela var. Giriş biletleri ise aynı zamanda kusma torbası işlevi görüyor.