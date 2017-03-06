Igor Tudor’la ilk galibiyet: Galatasaray, Eren Derdiyok’un 90+6’da gelen golüyle Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Antalya Arena’da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların golleri 24’üncü dakikada Bruma, 36 ve 90+6’da Eren Derdiyok’tan gelirken, Antalyaspor’un gollerini 44’üncü dakikada Mbilla ve 53’üncü dakikada Deniz kaydetti. Bruma, 84’üncü dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Ligde üç maç aradan sonra kazanan Galatasaray bu sonuçla puanını 43’e yükseltti, Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.
Tudor tribüne gönderildi
Sarı-kırmızılı takımın başında ilk galibiyetini alan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, karşılaşmanın 33’üncü dakikasında hakem Ali Palabıyık’ın verdiği bir karara gösterdiği tepki nedeniyle tribüne gönderildi.