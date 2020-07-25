İğneada longoz ormanlarındaki kuşlar gözlem kulesinden izlenecek

Kırklareli’de doğal güzellikleriyle ünlü İğneada longoz ormanlarındaki kuşların izlenebilmesi için yapılan kuş gözlem kulesi hizmete açıldı.

Fotoğraflar: AA

Vali Osman Bilgin, gözlem kulesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende bin 500 dönümlük, içerisinde dört gölün yer aldığı kulenin 12 metre yüksekliğinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

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“Biz longozun güzelliğini anlatamayız, buraları görenler ve yaşayanlar bilir. Trakya Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile valiliğimizce kuş gözlem kulesi yaptık. Önceden longoza gelen biri güzelliklerin bir çoğunu göremiyordu. Artık kule ile buradaki kuşlar ve doğa harikası görünür oldu.”

Herkesi longozları görmeye ve kano ile gezmeye davet eden Bilgin şu ifadeleri kullandı: “Ormanlarımızdaki kuşları kuleden izleyebilirsiniz. İğneada birçok zenginliğe ev sahipliği yapmakta. Bu güzellikleri görmeye ve hissetmeye bekliyoruz. İğneada longoz ormanları dünyada görülmeye değer ender yerlerdendir. Burası denizi, agro ve tarihi ile ön planda olan bir yer.”