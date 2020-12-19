‘İğne acıttı’ bahanesiyle tartışma çıkaran hasta ve yakını, sağlık çalışanını silahla tehdit edip dövdü

Ankara’da Gazi Y., iğne yapılırken canı acıdığı bahanesiyle tartıştığı sağlık çalışanlarından acil tıp teknisyeni Y.F.Ü.’yü (24), akrabası Can Y. ile silahla tehdit ederek dışarıya çıkarıp dövdü.

Fotoğraf: DHA

Altındağ ilçesindeki özel bir hastanede yaşanan olayda rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Gazi Y.’ye, tedavi amaçlı iğne uygulandı.

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Gazi Y., iğneyi yapan hemşireye canı yandığı gerekçesiyle tepki göstererek, “Nasıl iğne yapıyorsunuz, hayvana vurur gibi iğne yapıyorsunuz” dedi.

Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Y.F.Ü., araya girerek ilacın özelliğinden dolayı yakıcı etkisinin olduğunu söyledi. Gazi Y., “Sen ne karışıyorsun” diyerek Y.F.Ü.’ye de tepki gösterdi. Tartışma ve kısa süreli arbedenin ardından Gazi Y. hastaneden ayrıldı.

Gazi Y., yaklaşık 15 dakika sonra hastaneye akrabası Can Y. ile tekrar gitti ve Y.F.Ü.’yü silah zoruyla dışarıya çıkardı.

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İki kişi, hastanenin önünde sağlık görevlisini tekme tokat dövdü. Y.F.Ü., aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada diğer sağlık görevlileri dışarıya çıkarak iki saldırgana tepki gösterdi. Gazi Y. ve Can Y., sağlık çalışanlarına da silah doğrultup tehdit ederek uzaklaştı. Sağlık çalışanlarına şiddet, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alındılar

Aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanan Y.F.Ü., doktor raporu alarak şikayette bulundu. Diğer sağlık çalışanlarının da şikayetçi olduğu Gazi Y. ve Can Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.