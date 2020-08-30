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Yaramazlara biraz batar!

Iğdır’da serinlemek için Aras Nehri’ne giren iki çocuk boğuldu

Iğdır’da serinlemek için Aras Nehri’ne giren iki genç boğuldu. 

Fotoğraf: Wikipedia

AA’nın haberine göre, Tuzluca ilçesinde yaşayan Tevfik (17) ve Murat Celayir (15), akrabalarıyla piknik yapmak için Kars’ın Halıkışla köyü yakınlarına geldi. 

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Bir süre sonra serinlemek için iki kentin sınırında yer alan Aras Nehri’ne giren ve akraba oldukları öğrenilen gençler, bir süre sonra gözden kayboldu. 

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri sevk edildi. 

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu bulunan iki çocuğun cesedi, AFAD görevlilerince botla nehir kıyısına taşındı. 

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Ambulansla olay yerinden alınan cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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