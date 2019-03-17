Iğdır’da PKK operasyonu: HDP ve DBP’li 13 kişi gözaltında

Iğdır’da PKK soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adreste operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında HDP ve DBP yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

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Şüphelilerin isimleri şöyle: Tuzluca belediye başkan yardımcısı Neşegül Can, DBP İl Eş Başkanı Şemam Kalkan, HDP belediye meclis üyeleri Mehmet Sadık Aras, Yener Akarslan ve Ahmet Karaca, HDP’nin belediye meclis üyesi adayı Halis Güney, eski HDP il genel meclisi üyeleri Kemal Tuğran ve Mehmet Sıddık Kırang, DBP yöneticisi Abdulselam Çekim, HDP Tuzluca ilçe yöneticisi Abdullah Tosun, eski DBP il başkanı Kemal Kum, eski DBP Tuzluca ilçe başkanı Alican Calayır ve HDP üyesi Nuri İlkin.

Gözaltındakiler ‘güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olmak’la suçlandı.

Ağrı Dağı, Ağustos 2015’te askeri yasak bölge ilan edilmiş ve terör operasyonları başlatılmıştı. HDP’liler de operasyona karşı çıkarak canlı kalkan eylemi yapmıştı. Dağdaki bazı köyler ve mezraların operasyonlar nedeniyle boşaltılmak istendiği belirtilmişti. Eyleme yaklaşık 250 kişi katılmıştı.

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Gözaltına alınan şüphelilerin de operasyonları engellemek istediği belirtildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından il jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma kapsamında üç şüpheli aranıyor.