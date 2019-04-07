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Yaramazlara biraz batar!

Iğdır’da iptal başvurusu reddedilen MHP YSK’ya gidiyor

HDP’nin belediye başkanlığını kazandığı Iğdır’da, MHP’nin il seçim kuruluna yaptığı seçimin iptali yönündeki başvurusu reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

MHP’li aday İsa Yaşar Tezel, “İl seçim kuruluna yaptığımız sandık bazlı ve seçim iptali başvurusu reddedildi. Pazartesi günü MHP Genel Merkezi İlçe Seçim Kurulu’muz, YSK’ya yeni eklediğimiz maddi delillerle birlikte sandık veya seçim iptali için itiraz edecek” diye konuştu.

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MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ise “Şimdi dilekçemizi MHP Genel Merkezi’ne göndereceğiz, oradan YSK’ya seçimin iptali için başvurumuzu yapacağız” dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Yaşar Akkuş, 22 bin 227 oy alarak yüzde 50.1’le seçimi kazanmıştı AKP ile MHP’nin ortak adayı İsa Yaşar Tezel de 20 bin 713 oy alarak yüzde 46.68’le ikinci olmuştu.

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