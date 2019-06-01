Iğdır’da çatışma: Üç asker hayatını kaybetti

Iğdır’da Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı.
Aralık ilçesi yakınlarında çıkan yaralanan Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede kaçan PKK’lılara yönelik operasyon sürüyor.
Çatışmada ağır yaralanan bir asker daha sonra tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri, bugün düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın da Iğdır’a geldiği bildiriliyor.