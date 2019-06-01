Iğdır’da çatışma: Üç asker hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye pasaport ile ilgili problemini çözmek için gelen ve ardından gözaltına alınarak tutuklanan Barış Akademisyeni ve Matematik Profesörü Tuna Altınel için görevli bulunduğu Lyon Üniversitesi’ndeki meslektaşları, öğrencileri ve dostları, serbest bırakılması için kampanya başlattı.