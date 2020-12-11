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Yaramazlara biraz batar!

Iğdır’da bulunan yaralı kara akbaba tedavi altında

Iğdır’da yaralı bulunan kara akbaba, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

Tuzluca ilçesinde çalışan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, kırsal alanda bir akbabayı yaralı buldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yaralı kara akbabayı aldı.

Kara akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

Soyu tükenme riski altında olan ve bölgede nadir rastlanan kuş türlerinden kara akbabanın vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yaraların tedavisine başlandı. Soğuk hava koşullarından etkilenerek düşüp yaralanmış olabileceği belirtildi.

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