Köpeği motosikletinin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişiye para cezası

Iğdır’da, bir köpeği motosikletinin arkasına iple bağlayarak sürüklediği iddia edilen kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, trafik suçlarından toplam 2 bin 892 TL, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ise 947 TL ceza aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında yoldan geçen bir kişi, Iğdır-Aralık karayolu üzerinde seyreden motosiklet sürücüsünün motosikletinin arkasına bir köpeği iple bağlayıp sürüklediğini gördü.

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Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, köpeği İ.T olarak bilinen şahsın elinden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde sürtünmeye bağlı yaralar olduğu belirlenen köpek, daha sonra Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Burada tedavi altına alınan köpeğin vücudundaki yaralar kapatılıp su ve mama verildi.

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Fotoğraf: AA

Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediği öne sürülen İ.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İ.T’ye, trafik ekiplerince sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmadan araç kullanmak ve tescilsiz araç kullanmak suçlarından 2 bin 892 Türk lirası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da 5199 sayılı kanunun 14 a maddesi gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı.